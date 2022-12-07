БРЮССЕЛЬ, 7 дек — ПРАЙМ. Евросоюз попросил Всемирную торговую организацию (ВТО) сформировать панели арбитров для разрешения двух споров с Китаем, начатых ЕС, сообщает Еврокомиссия (ЕК). "Далеко не конец". В Китае предупредили Европу о страшных планах США

Ранее Евросоюз начал разбирательства по делам в рамках организации, первый этап которых — двусторонние консультации. Если такие консультации не приводят к разрешению спора, истец может попросить ВТО сформировать панель арбитров организации для его урегулирования.

Одно из этих двух дел касается торговых ограничений, которые Китай ввел в декабре 2021 года в отношении литовского экспорта и экспорта ЕС, содержащего литовские компоненты. Второе касается того, что Китай с августа 2020 года препятствует компаниям с патентами на высокие технологии защищать свои права в некитайских судах, в том числе в судах ЕС.

"Сегодня ЕС запросил создание групп во Всемирной торговой организации для рассмотрения двух текущих торговых споров с Китаем", — говорится в сообщении.

"В обоих случаях китайские меры наносят большой ущерб европейскому бизнесу", — отмечает Еврокомиссия, которая ведет дела в ВТО от имени Евросоюза, состоящего из 27 стран.