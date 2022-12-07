МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. ВВП 19 стран еврозоны, по третьей, окончательной оценке, в третьем квартале вырос на 2,3% в годовом выражении и на 0,3% — в квартальном, сообщило европейское статистическое агентство Евростат.

Предварительная оценка предполагала рост на 2,1% в годовом выражении и на 0,2% в квартальном.

Во втором квартале рост экономики составлял 4,2% в годовом выражении и 0,8% в квартальном.