ВВП еврозоны вырос на 2,3 процента в третьем квартале
Евростат улучшил оценку роста ВВП еврозоны в третьем квартале до 2,3 процента
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МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. ВВП 19 стран еврозоны, по третьей, окончательной оценке, в третьем квартале вырос на 2,3% в годовом выражении и на 0,3% — в квартальном, сообщило европейское статистическое агентство Евростат.
Предварительная оценка предполагала рост на 2,1% в годовом выражении и на 0,2% в квартальном.
Во втором квартале рост экономики составлял 4,2% в годовом выражении и 0,8% в квартальном.
https://1prime.ru/world/20221207/839083255.html
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