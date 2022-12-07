2022-12-07T14:39:21+03:00
2022-12-07T14:39:21+03:00
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2022
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МИД выразил беспокойство из-за скопления танкеров у берегов Турции
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Москва выражает беспокойство по поводу ситуации со скоплением нефтяных танкеров в турецких проливах, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко. "Конечно,... ПРАЙМ, 07.12.2022
транспорт, бизнес, экономика, мировая экономика, новости, мид рф, турция, босфорский пролив, танкеры, корабли
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Москва выражает беспокойство по поводу ситуации со скоплением нефтяных танкеров в турецких проливах, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.
"Конечно, она вызывает у нас тревогу с точки зрения интересов наших операторов", — сообщил он РИА Новости в кулуарах форума "Примаковские чтения".
Грушко рассказал, что сейчас эта проблема решается с участием транспортных компаний и страховщиков. Однако если вопрос не будет урегулирован, его могут вынести на политический уровень.
Ранее СМИ и сервисы по отслеживанию кораблей сообщили, что возле побережья Турции скопилось большое число судов, перевозящих нефть. Основная часть кораблей принадлежит самой Турции.
Как поясняется, такая ситуация могла возникнуть в связи с тем, что Анкара начала проверять наличие у танкеров страховки, необходимой для прохода через проливы.