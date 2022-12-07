МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Москва выражает беспокойство по поводу ситуации со скоплением нефтяных танкеров в турецких проливах, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко. В МИД озвучили ответ России Евросоюзу на девятый пакет санкций

"Конечно, она вызывает у нас тревогу с точки зрения интересов наших операторов", — сообщил он РИА Новости в кулуарах форума "Примаковские чтения".

Грушко рассказал, что сейчас эта проблема решается с участием транспортных компаний и страховщиков. Однако если вопрос не будет урегулирован, его могут вынести на политический уровень.

Ранее СМИ и сервисы по отслеживанию кораблей сообщили, что возле побережья Турции скопилось большое число судов, перевозящих нефть. Основная часть кораблей принадлежит самой Турции.

Как поясняется, такая ситуация могла возникнуть в связи с тем, что Анкара начала проверять наличие у танкеров страховки, необходимой для прохода через проливы.