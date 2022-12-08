МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. ВВП Японии в третьем квартале, по окончательной оценке, сократился на 0,2% в квартальном выражении, свидетельствуют данные правительства страны. Настроения в компаниях Японии улучшились в декабре

Аналитики, опрошенные порталом Daily FХ, прогнозировали сохранение первой оценки снижения в 0,3%.

Во втором квартале ВВП Японии поднялся на 1,1% в квартальном выражении, в первом — снизился на 0,5%.

В пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами) оценка снижения за третий квартал улучшена до 0,8% с 1,2%. Аналитики ожидали, что власти страны оценят снижение в 1,1%. По сравнению с третьим кварталом 2021 года показатель вырос на 1,5% (по первой оценке — на 1,8%).

Объем личного потребления, на которое приходится до 60% ВВП Японии, в третьем квартале вырос на 0,1% в квартальном выражении.

Объем государственных инвестиций в отчетном периоде увеличился на 0,9% в квартальном выражении, частных — на 1,5%. Экспорт в квартальном выражении вырос на 2,1%, а импорт — на 5,2%.