МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Долг развивающихся стран возрос более чем в два раза за последние 10 лет, и в 2021 году он достиг 9 триллионов долларов, судя по данным Всемирного банка, пишет Le Figaro. Politico: Евросоюз заложил "энергетическую бомбу"

Издание предупреждает, что у этих стран увеличился риск скатиться в долговой кризис. Согласно данным годового отчета Всемирного банка, "около 60% беднейших стран находятся на грани долгового кризиса или уже вступили в него". В качестве причин в первую очередь называют обесценивание их валюты по отношению к доллару на валютном рынке, так как их долг часто оформлен в долларах США. Также проблема может быть в росте процентных ставок с начала года.

По мнению президента Всемирного банка Дэвида Малпасса, долговой кризис, с которым продолжают сталкиваться развивающиеся страны, становится только сильнее. К тому же многие из них вплотную стоят перед угрозой с финансовыми рисками и политической нестабильностью, и в результате миллионы людей могут оказаться за чертой бедности.

Еще одна дополнительная проблема для беднейших стран это то, что теперь они тратят более 10% годового дохода от экспорта на обслуживание своего долга. Такие показатели самые высокие с начала 2000-х годов. При этом состав держателей этого долга значительно изменился: например, в 2022 году странам придется вернуть международным организациям более 62 миллиардов долларов, а две трети этой суммы пойдет Китаю.

Le Figaro отмечает, что до недавнего времени долг развивающихся стран в основном был сосредоточен в руках стран-членов Парижского клуба (около двадцати стран, включая "Большую семерку" и Россию). Но теперь он на 61% находится в руках частного сектора. Остальная часть в основном у стран, которые не входят в Парижский клуб, прежде всего у Китая, Индии и ряда стран Персидского залива. Китай порой берёт на себя половину заимствований какого-либо государства.

Именно увеличение числа участников увеличивает стоимость заимствования и усугубляет трудности при реструктуризации долга. К тому же информация, касающаяся задолженности, очень часто бывает неполной.

"Отсутствие прозрачности — одна из причин, по которой страны впадают в кризис", — отметил главный экономист Всемирного банка Индермит Гилл.

"Прозрачность позволяет эффективнее реструктурировать долг, чтобы государства могли быстро восстановить финансовую стабильность и рост", — резюмировало издание.