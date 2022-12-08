МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Евросоюз губит себя своими же санкциями, у России больше шансов победить в этом противостоянии, считает депутат голландской партии "Форум за демократию", евродепутат Марсель де Граф. Венгрия не поддержала новый пакет антироссийских санкций ЕС, сообщили СМИ

"Санкции ЕС — это самоубийство Запада", — написал он на своей странице в Твиттере.

По словам политика, Россия готовится одержать в этом конфликте политическую, экономическую и военную победу.

Ранее стало известно, что Венгрия в ходе заседания постпредов ЕС не поддержала новый пакет антироссийских санкций.

Западные страны ввели масштабные ограничения в отношении РФ после начала спецоперации на Украине. Евросоюз принял в общей сложности уже восемь пакетов мер и прорабатывает девятый. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила его подробности в среду.