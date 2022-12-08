МИНСК, 8 дек — ПРАЙМ. Белоруссия заложила в доходы бюджета в 2023 году безвозмездные поступления от России почти в 1,7 миллиарда долларов, имеющие целевой характер, в минфине республики РИА Новости не стали пояснять, на основании каких договоренностей будут выделены эти средства. Белоруссия осуществила выплаты по евробондам в нацвалюте

Согласно опубликованному на национальном правовом интернет-портале законопроекту о республиканском бюджете на будущий год, который рассматривается в белорусском парламенте, безвозмездные поступления от иностранных государств составят 5,43 миллиарда белорусских рублей (около 2,19 миллиарда долларов). При этом конкретные страны не указываются.

"В неналоговых доходах учтены безвозмездные поступления от Российской Федерации в соответствии с межгосударственными соглашениями, имеющие целевой характер, в размере 4,2 миллиарда рублей", — заявил глава минфина Белоруссии Юрий Селиверстов депутатам, комментируя структуру консолидированного бюджета с учетом региональных бюджетов. Иных подробностей он не привел.

В пресс-службе минфина РИА Новости также не прокомментировали, на основе каких двусторонних соглашений ожидается поступление средств и на какие цели их планируется направить. Белоруссия планирует в следующем году повысить часть акцизов

Ранее Селиверстов говорил, что Минск рассчитывает в 2023 году получить до 2 миллиардов белорусских рублей (около 0,8 миллиарда долларов) дополнительных доходов в бюджет в качестве обратного акциза в сфере нефтепереработки благодаря договоренностям с Россией. До этого он также сообщал, что республика договорилась с Москвой о смещении части выплат по российским кредитам на пять-шесть лет. По его словам, перенос сроков позволит Белоруссии в данный момент не отвлекать ресурсы на обслуживание обязательств перед партнерами из России и их погашение.

Глава белорусского минфина отмечал, что с российскими партнерами достигнута договоренность о целесообразности направить взаимные платежи на те меры, которые позволят сторонам улучшить взаимную торговлю в санкционный период. Также Селиверстов заявлял, что Россия предоставила Минску отсрочку более чем на календарный год по выплате более 1 миллиарда долларов в рамках его обязательств по выданным кредитам с начислением за этот период процентов за пользование ресурсами по "хорошим ставкам".