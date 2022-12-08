МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Евросоюз может принять новый пакет антироссийских санкций в эту пятницу, сообщил постпред Польши Анджей Садось. Голландский депутат рассказал об экономическом "самоубийстве" Запада

"Мы ожидаем принятия очередного пакета санкций Евросоюза против России в пятницу", — сказал он.

Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала о содержании очередного набора ограничительных мер. В частности, будут ужесточены меры в энергетической сфере и горнодобывающей отрасли. Кроме того, Брюссель планирует расширить персональные санкции, а также ограничения против российских банков. Планируется также запретить вещание четырех телеканалов РФ.

При этом Венгрия на заседании в среду не поддержала девятый пакет санкций.

В рамках восьми предыдущих циклов ужесточения ограничительных мер ЕС внес в черные списки 1236 россиян и 115 компаний, закрыл небо для российских самолетов, отменил упрощенный визовый режим, ограничил морские поставки нефти из России.