Жители Нидерландов столкнулись со стремительным подорожанием продуктов
Статистическое бюро Нидерландов сообщило о подорожании продуктов в ноябре на 15,7 процента
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Стоимость продовольственных товаров в Нидерландах за прошлый месяц выросла на 15,7 процента, сообщило Центральное статистическое бюро страны.
Как уточняется, сильнее всего на динамике цен отразилось подорожание хлеба, зерна, мяса и молочных продуктов.
При этом в октябре цены выросли на 14 процентов, а годовая инфляция составила 16,8 процента по европейскому индексу (или 14,3 по голландскому).
По данным Красного креста, примерно 0,4 миллиона жителей европейского королевства не могут позволить себе покупку продуктов, из-за чего организация начала раздавать еду бесплатно в некоторых провинциях.
https://1prime.ru/world/20221208/839102845.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.