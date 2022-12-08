МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Стоимость продовольственных товаров в Нидерландах за прошлый месяц выросла на 15,7 процента, сообщило Центральное статистическое бюро страны. Венгрию предупредили о критической ситуации с поставками топлива

Как уточняется, сильнее всего на динамике цен отразилось подорожание хлеба, зерна, мяса и молочных продуктов.

При этом в октябре цены выросли на 14 процентов, а годовая инфляция составила 16,8 процента по европейскому индексу (или 14,3 по голландскому).

По данным Красного креста, примерно 0,4 миллиона жителей европейского королевства не могут позволить себе покупку продуктов, из-за чего организация начала раздавать еду бесплатно в некоторых провинциях.