МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Совет ЕС одобрил включение Хорватии в Шенгенское пространство с нового года. Об этом сообщило в четверг чешское председательство в Европейском Союзе.

"Министры утвердили членство Хорватии с 1 января 2023 года", — говорится в сообщении, опубликованном в твиттере.

Таким образом Шенгенская зона расширится впервые за более чем десятилетие.

При этом, по данным Франс Пресс, заявки Румынии и Болгарии были отклонены. Еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон заявила, что ЕК осталась огорчена таким решением европейских министров внутренних дел. По ее словам, ведомство продолжит прилагать усилия для включения этих двух государств в Шенгенскую зону. ЕС готовится принять очередной пакет антироссийских санкций в пятницу

Ранее Совет ЕС заявлял, что Загреб выполнил все условия для вступления в Шенген, однако в отношении Болгарии и Румынии в Союзе оставались разногласия. В частности, против их присоединения выступал министр внутренних дел Австрии.

Сейчас Шенгенское пространство включает 26 стран, из которых 22 государства являются членами Евросоюза.