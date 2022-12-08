ВАШИНГТОН, 8 дек — ПРАЙМ. Государствам с низким уровнем дохода потребуется почти полтриллиона долларов внешнего финансирования до 2026 года, следует из опубликованного в четверг обзора Международного валютного фонда (МВФ). "Дальнейшее ужесточение". МВФ дал мрачный прогноз для экономики стран G20

"Обновленная оценка указывает, что дополнительные финансовые потребности государств с низким уровнем дохода… составят 440 миллиардов долларов в 2022-2026 годах. Эта оценка не включает дополнительные 57 миллиардов долларов финансовых потребностей в 2022-2023 годах из-за военных действий на Украине", — указано в документе.

Отмечается, что последствия украинского кризиса создали "сложную внешнюю среду" для восстановления государств с низкими доходами после пандемии коронавируса. Кроме того, наблюдается ухудшение ситуации с продовольственной безопасностью одновременно с повышением цен на продукты питания и иные товары.