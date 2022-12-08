МВФ раскрыл, какой объем помощи необходим беднейшим странам до 2026 года
Беднейшим странам нужно полтриллиона долларов внешнего финансирования до 2026 года
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ВАШИНГТОН, 8 дек — ПРАЙМ. Государствам с низким уровнем дохода потребуется почти полтриллиона долларов внешнего финансирования до 2026 года, следует из опубликованного в четверг обзора Международного валютного фонда (МВФ).
"Обновленная оценка указывает, что дополнительные финансовые потребности государств с низким уровнем дохода… составят 440 миллиардов долларов в 2022-2026 годах. Эта оценка не включает дополнительные 57 миллиардов долларов финансовых потребностей в 2022-2023 годах из-за военных действий на Украине", — указано в документе.
Отмечается, что последствия украинского кризиса создали "сложную внешнюю среду" для восстановления государств с низкими доходами после пандемии коронавируса. Кроме того, наблюдается ухудшение ситуации с продовольственной безопасностью одновременно с повышением цен на продукты питания и иные товары.
https://1prime.ru/world/20221208/839106801.html
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