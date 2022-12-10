МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Соединенные Штаты сдают позиции Китаю в богатом углеводородами Персидском заливе, пишет обозреватель немецкой газеты Junge Welt Йорг Кронауэр. Саудовская Аравия и Китай призвали к стабилизации нефтяного рынка

После того, как США сосредоточились на конкуренции с Китаем, государства Персидского залива начали активно искать новых партнеров для сотрудничества, отмечают Кронауэр. Ведь в Саудовской Аравии, ОАЭ и других странах региона, по его мнению, понимают, что в перспективе им придется противостоять Ирану собственными силами, не полагаясь на поддержку США. В связи с этим они стремятся наладить отношения с Китаем, который активно распространяет свое влияние на Ближнем Востоке.

"Теперь там, где Вашингтон снижает свою активность, тут же начинает действовать Пекин. <…> Тот факт, что безальтернативная гегемония США в зоне Персидского залива подходит к концу, свидетельствует об изменении соотношения сил в историческом масштабе", — заключает Кронауэр.