В Microsoft оценили сроки приобретения компании-производителя видеоигр
Bloomberg: Microsoft не может назвать сроки приобретения производителя видеоигр Activision Blizzard
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МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Компания Microsoft заявила, что не может назвать сроки приобретения одного из крупнейших производителей видеоигр Activision Blizzard после того, как Федеральная торговая комиссия США потребовала заблокировать сделку, передает агентство Блумберг.
В конце апреля сообщалось, что акционеры Activision Blizzard одобрили сделку о приобретении фирмы американским гигантом Microsoft почти за 70 миллиардов долларов. Закрытие сделки ожидалось в июне 2023 года.
"Microsoft Corp., которая рассчитывала завершить покупку Activision Blizzard Inc. за 69 миллиардов долларов к 30 июня, заявила, что больше не может комментировать сроки после того, как Федеральная торговая комиссия США подала иск о блокировании сделки на том основании, что она будет препятствовать конкуренции", — говорится в сообщении агентства.
Ранее Федеральная торговая комиссия США потребовала заблокировать сделку по приобретению одного Activision Blizzard компанией Microsoft. Сделка предполагала приобретение культовых франшиз от студий Activision, Blizzard и King, таких как Warcraft, Diablo, Overwatch, Call of Duty и Candy Crush.
https://1prime.ru/world/20221210/839123160.html
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