МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Компания Microsoft заявила, что не может назвать сроки приобретения одного из крупнейших производителей видеоигр Activision Blizzard после того, как Федеральная торговая комиссия США потребовала заблокировать сделку, передает агентство Блумберг. Регулятор США воспротивился продаже Microsoft производителя видеоигр

В конце апреля сообщалось, что акционеры Activision Blizzard одобрили сделку о приобретении фирмы американским гигантом Microsoft почти за 70 миллиардов долларов. Закрытие сделки ожидалось в июне 2023 года.

"Microsoft Corp., которая рассчитывала завершить покупку Activision Blizzard Inc. за 69 миллиардов долларов к 30 июня, заявила, что больше не может комментировать сроки после того, как Федеральная торговая комиссия США подала иск о блокировании сделки на том основании, что она будет препятствовать конкуренции", — говорится в сообщении агентства.

Ранее Федеральная торговая комиссия США потребовала заблокировать сделку по приобретению одного Activision Blizzard компанией Microsoft. Сделка предполагала приобретение культовых франшиз от студий Activision, Blizzard и King, таких как Warcraft, Diablo, Overwatch, Call of Duty и Candy Crush.