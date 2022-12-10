МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. В разгар конфликта на Украине Евросоюз "вонзил нож в спину" Польше, заявил в беседе с британской газетой The Daily Express экс-глава минфина этой страны Тадеуш Косьчиньский. Нацбанк Польши спрогнозировал почти нулевую динамику ВВП страны в 2023 году

Таким образом он охарактеризовал решение Еврокомиссии относительно плана восстановления пострадавшей от пандемии COVID-19 польской экономики.

У Евросоюза накопилось немало претензий к Варшаве в части соблюдения европейских норм верховенства права, тем не менее летом Брюссель одобрил план, согласно которому Польша должна была получить 35 миллиардов евро.

Но позднее Еврокомиссия решила внести в этот план некоторые изменения. В частности, как заявила глава комиссии Урсула фон дер Ляйен, Польша сможет получить финансирование из общеевропейского бюджета только в том случае, если начнет реализовывать реформы, на которых настаивают в Брюсселе.

Косьчиньский расценил это решение как предательство со стороны Евросоюза и выразил убеждение, что сейчас, когда продолжается конфликт на Украине, нельзя делать акцент на такого рода проблемах.

"Сейчас не время для этого, так как идет борьба, и мы помогаем соседям в этой борьбе не за то, чтобы ЕС начал всаживать нож нам в спину", — заявил он.