МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Евросоюз и Южная Корея должны совместными усилиями реагировать на принятый в Соединенных Штатах закон о снижении инфляции, заявил в беседе с изданием Euractiv министр торговли страны Дукгын Ан. Южная Корея, США и Япония создадут диалог по экономической безопасности

По его словам, сейчас существует "огромное пространство для совместной работы" Брюсселя и Сеула, чтобы "сделать положения американского закона более совместимыми с ВТО" и менее проблематичными для стратегически важных секторов промышленности Европы и Кореи.

Министр отметил, что Сеул и Брюссель могут взаимодействовать с американской администрацией, чтобы свести к минимуму "дискриминационное воздействие" закона. Вместе с тем он признал, что добиться внесения изменений в закон о снижении инфляции в ближайшем будущем будет невероятно сложно.