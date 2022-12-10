МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Германия потеряла из-за антироссийской политики больше других государств Евросоюза, написал в своем Telegram-канале лидер ЛДПР и глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий. В Госдуме одобрили увеличение резервного фонда правительства

Он отметил, что одной из самых "потерявших" европейских стран в проекте "антиРоссия" стала Германия, после чего пояснил свое утверждение: "Именно ФРГ пожертвовала миллионами евро прибыли от разрыва бизнес-контактов с Россией, в том числе с треском "вылетев в трубу" с "Северным потоком-2". И все ради чего? Чтобы "укрепить" Украину, чья экономика сейчас находится на внешнем жизнеобеспечении?".

Вместе с тем Слуцкий выразил свое разочарование в экс-канцлере Ангеле Меркель, признавшей, по его словам, свою подпись под Минскими соглашениями "ширмой".

"Вот в этом весь коллективный Запад. Все обещания и "гарантии" с фигой в кармане. Еще и Россию обложили санкциями за невыполнение Минска-2, стороной которого мы никогда не были. А сами? Вранье и лицемерие высшей категории", — заключил политик.