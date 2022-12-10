Страны Балтии выступили за продолжение санкционного давления на Россию
Премьер Латвии: страны Балтии пострадали от введенных санкций, но готовы продолжать давить на Россию
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МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Страны Балтии поддерживают санкционное давление на Россию, невзирая на уже понесенный от этих санкций ущерб, — об этом заявили премьер-министры прибалтийских государств на общем заседании, пишут "Известия".
Глава правительства Латвии Кришьянис Каринь отметила, что именно страны Балтии "сильнее и быстрее всех" в Европе пострадали от антироссийских санкций, но, несмотря на это, они полны решимости помочь Украине и требовать санкций в отношении России и Белоруссии.
С ней согласилась премьер-министр Эстонии Кая Каллас, заявившая о необходимости приложить все усилия, чтобы гарантировать победу Украины в текущем конфликте.
Такое же мнение высказала глава кабмина итвы Ингрида Шимоните, отметив, что сдерживание России отвечает интересам всего евроатлантического региона.
https://1prime.ru/world/20221210/839124578.html
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