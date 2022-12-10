МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Страны Балтии поддерживают санкционное давление на Россию, невзирая на уже понесенный от этих санкций ущерб, — об этом заявили премьер-министры прибалтийских государств на общем заседании, пишут "Известия". Посольство России сделало Латвии предложение по сносу памятников

Глава правительства Латвии Кришьянис Каринь отметила, что именно страны Балтии "сильнее и быстрее всех" в Европе пострадали от антироссийских санкций, но, несмотря на это, они полны решимости помочь Украине и требовать санкций в отношении России и Белоруссии.

С ней согласилась премьер-министр Эстонии Кая Каллас, заявившая о необходимости приложить все усилия, чтобы гарантировать победу Украины в текущем конфликте.

Такое же мнение высказала глава кабмина итвы Ингрида Шимоните, отметив, что сдерживание России отвечает интересам всего евроатлантического региона.