МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Польское издание Interia опубликовало доклад "Бедность в Польше", подготовленного создателями местного благотворительного проекта "Благородный подарок", где говорится о стремительном обнищании граждан восточноевропейской страны. Эксперты прогнозируют, что в 2023 году проблема резко обострится. По мнению пользователей портала издания, виной всему — безграмотность властей и Украина. Турция не уступила США в переговорах по заторам в проливах, заявил источник

В докладе отмечается, что в прошлом 2021 году 40 процентов жителей Польши нуждались. За чертой крайней бедности оказались 1,6 миллиона человек, из которых порядка 250 тысяч пожилых.

За последние полгода порядка 80 процентов поляков ощутили резкий рост цен на продукты питания, даже самые необходимые.

89 процентов опрошенных проекта считают, что за 6 месяцев их расходы на содержание квартиры или дома выросли. Больше всего проживающие в Польше люди вынуждены экономить на одежде или обуви (64 процента), на развлечениях и мероприятиях (64 процента), еде (45 процентов), отоплении (36 процентов).

Издание добавило, что текущая сложная экономическая ситуация на фоне роста инфляции в стране привела к тому, что 84 процента поляков экономят. Почти девять из десяти человек вынуждены покупать меньше товаров и услуг, чем раньше. Также они останавливают свой выбор на более дешевых заменителях, отмечается в статье.

Пользователи портала оставили много крайне резких по отношению к властям страны высказываний и оценок.

По мнению читателя с ником Ocder, разрушить Польшу решили силы из-за границы страны. "Почитайте, как люди жили при Каддафи, чего им не хватало? Но за границей решили разрушить страну и разрушили", — пишет он.

"Настоящая бедность наступит в будущим году, когда начнут закрывать фирмы и начнется безработица", — добавляет ara.

Пользователь ja указывает на то, что граждане страны содержат политиков "с их головотяпством, расточительством и воровством". Он отмечает, что без зазрения совести деньги налогоплательщиков тратятся на содержание огромного клира. Так, как в Польше, считает он, украинцев не содержат нигде в Европе.

"Бедность, нищета, налоги, голод — все это нам устроило "Право и справедливость", — отметил ja и добавил, что в самой Польше уже не осталось профессионалов в ряде отраслей, например, врачей, чтобы лечить местных жителей. Теперь для работы в страну вынуждены привозить украинцев.

"Какими же надо быть неудачниками, чтобы после двадцати лет экономического роста за два года все профукать! А ведь нужно было всего ничего: не мешать, не участвовать в войне, не раздавать деньги богатым украинцам", — отметил читатель samo dno.

"Помощь Украине — Польша в руине", — отмечает еще один читатель и добавляет, что на трудностях простых граждан страны власти в Варшаве в очередной раз смогут заработать. "Поляки, проснитесь!", — призывает Polak.