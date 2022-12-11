МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Пользователи портала немецкого издания Die Welt подвергли критике решение властей Евросоюза выделить Украине 18 миллиардов евро, игнорируя позицию Венгрии, выступившей против этого финансирования.

ЕС намерен обойти вето, наложенное на это решение Будапештом: финансирование для Киева будет выделено не из общего бюджета объединения стран, а из финансов конкретных стран.

По мнению пользователей портала немецкой газеты, Евросоюз нарушил собственные правила и "растратил" деньги налогоплательщиков ради страны, которая не только погрязла в коррупции, но даже не является членом Евросоюза. Другая претензия к Брюсселю: лицемерное отношение к Венгрии.

"В ЕС хоть остались какие-нибудь принципы?", — спрашивает пользователь под ником walter l. Установленные самими европейцами правила нарушаются, а заседающие в Еврокомиссии представители были арестованы за коррупцию. "Во что мы ввязались с Евросоюзом?" — задался вопросом он.

"Почему посторонняя страна получает деньги от ЕС??? Это ведь растрата налогов! Прекрасному Мистеру Зеленскому нужно снять свои грязные деньги со своих счетов и вернуть их обратно Украине, где они и должны быть!" — требует от властей peter p.

"Страну ЕС бойкотируют, а чужая получает миллиарды… Найдите тут ошибку", — рассуждает еще один читатель Eckbert S.

Как отвечает пользователь Brain, "Мистер З" будет доволен. Ведь выделенный европейцами транш полетит самолетом напрямую в Панаму.

"Еще больше наших налогов для бездонной дыры, которая вообще не демонстрирует желания закончить конфликт путем переговоров" — жалуется Dirk S.

"Примечательно то, что деньги одалживаются стране, которая даже не входит в ЕС и опережает Венгрию по индексу коррупции", — отмечает читатель Hangover Karlo и подчеркивает, что Венгрия, хоть и является страной-членом ЕС, игнорируется Брюсселем. "Однако Будапешту удерживают деньги, обвиняя в коррупции. Кто знает, когда деньги могут быть возвращены из Украины. Если вообще будут", — резюмирует он.

Европейская комиссия 9 ноября приняла решение выделить очередной пакет кредитной помощи Украине, объем которой может составить 18 миллиардов евро в течение 2023 года. Как подчеркнули в ЕК, эти деньги планируется перевести сразу, как только наступит январь. Но для того, чтобы выделить эти деньги, требовалось согласовать это решение со странами-участниками объединения и Европарламентом.