БЕРЛИН, 11 дек — ПРАЙМ. Правительство Германии хочет повысить число немцев, выходящих на пенсию в 67 лет, при том, что сейчас большинство граждан страны заканчивает трудовую деятельность в 63-64 года, рассказал канцлер ФРГ Олаф Шольц. Дефицит бюджета Германии в 2023 году окажется в два раза больше ожидаемого

"Важно увеличить долю тех, кто реально может работать до пенсионного возраста", — заявил он изданиям медиагруппы Funke.

В стране прослеживается тенденция ухода на пенсию раньше достижения пенсионного возраста в 67 лет, в 63 или 64 года.

Шольц также видит "потенциал для увеличения" доли женщин на рынке труда. "Но для того, чтобы это сработало, мы должны расширить предложения продленного дня в яслях, детских садах и школах", — подчеркнул он.

Немецкие экономисты и работодатели давно призывают повысить пенсионный возраст до 70 лет, в том числе и для стабилизации пенсионной системы. Однако пока в правительстве есть консенсус о сохранении пенсионного возраста на уровне 67 лет.