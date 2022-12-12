МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Реальная заработная плата жителей Великобритании упала в 2022 году на максимальные с 1977 года 3% на фоне высокого роста стоимости жизни, говорится в анализе Британского конгресса тред-юнионов (TUC), опубликованном в понедельник на сайте организации. МЭА предложило Евросоюзу меры по недопущению дефицита газа в 2023 году

"Анализ официальной статистики показывает, что реальная заработная плата (то есть зарплата после учета роста стоимости жизни) упала на 3,0% в течение 2022 года. Это самое резкое падение реальной заработной платы с 1977 года и второе худшее (падение) в истории с 1945 года", — говорится в документе.

Из-за рекордной инфляции работники теряют в среднем по 76 фунтов стерлингов в месяц в 2022 году, в то время как для сотрудников государственного сектора этот показатель составляет 180 фунтов в месяц, отмечается на сайте.

Реальная годовая зарплата медсестер уменьшилась за год на 1800 фунтов стерлингов, а по сравнению с показателями за 2010 год – на пять тысяч фунтов. Реальные доходы парамедиков и акушерок упали на 2400 фунтов в 2022 году и более чем на шесть тысяч фунтов с 2010 года, говорится в документе.

После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.

Банк Англии повысил базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов — до 3% с 2,25%. Регулятор также сообщил, что экономика Британии вошла в рецессию, которая, как ожидается, продлится весь 2023 и первую половину 2024 года. Годовая инфляция в Великобритании по итогам октября достигла 11,1%.