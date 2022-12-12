ПЕКИН, 12 дек — ПРАЙМ. Пекин подал иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) из-за введения США мер экспортного контроля на чипы и другую продукцию в отношении Китая, сообщает в понедельник министерство коммерции КНР. Девятый пакет санкций Евросоюза не затронет российский энергосектор

Китай 12 декабря 2022 года прибегнул к механизму урегулирования споров Всемирной торговой организации в связи с тем, что США ранее ввели меры экспортного контроля на чипы и другую продукцию в отношении Китая.

"Подача Китаем иска в ВТО призвана решить проблему китайской стороны при помощи правовых методов и является необходимым способом защиты законных прав и интересов Пекина", — говорится в заявлении ведомства.

Минторг США ранее в октябре сообщил, что Вашингтон ограничил поставки 28 китайским компаниям продукции для выпуска суперкомпьютеров и полупроводников. Президент США Джо Байден также подписал закон о мерах поддержки американских производителей полупроводников на 52,7 миллиарда долларов для усиления позиций в конкуренции с Китаем.

"США в последние годы постоянно обобщают концепцию национальной безопасности, злоупотребляют мерами экспортного контроля, препятствуют нормальной международной торговле чипами и другой продукцией, угрожая стабильности глобальных производственных цепочек и цепей поставок", — заявили в минкоммерции Китая.

Отмечается, что действия США также "подрывают международный торгово-экономический порядок, нарушают международные торгово-экономические правила, основные законы экономики, нанося ущерб глобальным интересам мира и развития, что является типичным образцом торгового протекционизма".