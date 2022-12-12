Дефицит бюджета США в ноябре оказался хуже прогноза
Дефицит бюджета США в ноябре составил 248,5 миллиарда долларов — хуже прогноза
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МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Дефицит бюджета США в ноябре составил 248,5 миллиарда долларов против дефицита в 87,798 миллиарда в октябре, следует из отчета министерства финансов страны.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, полагали, что дефицит бюджета страны за ноябрь составит лишь 248 миллиардов долларов.
Годом ранее в ноябре в США был зафиксирован дефицит бюджета в размере 356,39 миллиарда долларов.
Согласно отчету министерства, государственные расходы в США в прошедшем месяце выросли на 23,2% в годовом выражении и составили 500,646 миллиарда долларов, а доходы сократились на 21%, до 252,111 миллиарда долларов.
https://1prime.ru/world/20221212/839144598.html
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