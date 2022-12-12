МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Дефицит бюджета США в ноябре составил 248,5 миллиарда долларов против дефицита в 87,798 миллиарда в октябре, следует из отчета министерства финансов страны. Не шути так! Saxo Bank не зря шокирует мир своими прогнозами

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, полагали, что дефицит бюджета страны за ноябрь составит лишь 248 миллиардов долларов.

Годом ранее в ноябре в США был зафиксирован дефицит бюджета в размере 356,39 миллиарда долларов.

Согласно отчету министерства, государственные расходы в США в прошедшем месяце выросли на 23,2% в годовом выражении и составили 500,646 миллиарда долларов, а доходы сократились на 21%, до 252,111 миллиарда долларов.