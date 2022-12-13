МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Россия договаривается с Оманом о поставках мясной продукции, в рамках этой работы представители оманской ветеринарной службы с 18 по 30 декабря проведут инспекцию 13 российских предприятий, сообщает Россельхознадзор. Россельхознадзор напомнил о двуязычных этикетках для поставок в Азербайджан

"Россельхознадзор договорился, что представители оманской ветеринарной службы с 18 по 30 декабря проведут инспекцию 13 российских предприятий. Компании намерены поставлять различную мясную продукцию", — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Уточняется, что экспортеров будут проверять не только на способность выполнить ветеринарно-санитарные требования, но и на соответствие халяльным нормам.

Россельхознадзор также сообщил, что отечественные производители заинтересованы в поставках кормов для животных и мяса оленей. Службы обеих стран занимаются согласованием сертификатов: в рамках состоявшихся переговоров оманские коллеги озвучили свои комментарии к проектам таких документов в отношении кормов и пообещали в ближайшее время представить позицию по сертификату на мясо оленя и продукции из него.

Вопросы халяльной сертификации животноводческой продукции для Омана обсуждались в ходе деловой миссии, организованной Минсельхозом РФ и Федеральным центром "Агроэкспорт". "Россия сегодня является поставщиком продукции в 164 страны мира, и Оман пока среди тех стран, куда мы экспортируем относительно маленькие объемы, хотя спектр возможностей очень широк", – цитирует главу "Агроэкспорта" Дмитрия Краснова пресс-служба учреждения.

В свою очередь гендиректор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов выразил надежду, что уже в следующем году российская продукция будет поставляться в султанат напрямую, подчеркнув, что птицеводческие компании РФ уже имеют большой опыт поставок халяльной продукции на Ближний Восток и в страны Северной Африки.

Руководитель "Российской системы качества" Максим Протасов рассказал о центре компетенций "Халяль", который создается на базе Роскачества. Эта структура будет заниматься разработкой национальных стандартов для халяльной продукции, сертификацией предприятий, контролем качества, а также продвижением продукции.