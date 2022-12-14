МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Финляндия недооценивает влияние антироссийских санкций на свою экономику, однако 2023 год станет показательным, считает торгпред России в Финляндии Антон Логинов. ФАС получила ходатайства "Татнефти" о покупке активов Nokian Tyres

"Складывается впечатление, что наши соседи пока уделяют недостаточно внимания оценке последствий своих решений для национальной экономки", — заявил он в беседе с РИА Новости.

По словам Логинова, ограничительные меры в отношении нефти и химической продукции серьезно ударили по торговле России и Финляндии, и в следующем году товарооборот двух стран может опуститься до 4,5 миллиарда евро. Кроме того, потери финской туристической отрасли на фоне закрытия границы с РФ могут превысить два миллиарда евро.

"Огромными" издержками обернулся для Финляндии и арест подсанкционного российского имущества. Этот процесс требует тщательных и длительных проверок, во время которых активы задерживаются, объяснил торгпред. В качестве примера он привел ситуацию с 806 российскими грузовыми вагонами, которые заняли более 20 км железнодорожных путей, что повлекло значительные затраты на содержание, обслуживание и обеспечение безопасности. Туши свет: Европа заживо хоронит свою энергетику

Логинов также отметил, что Хельсинки уже несколько раз заявляли о своем намерении полностью прекратить торгово-экономическое сотрудничество с Москвой и выражали готовность к ужесточению санкций. При этом внутренний запрос на возобновление сотрудничества сохраняется во многих отраслях и регионах Финляндии, добавил он.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00.