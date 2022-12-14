МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. В среду правительство Новой Зеландии опубликовало прогноз, согласно которому страна вступит в рецессию в 2023 году, хотя в 2024-2025 финансовом году ожидается профицит бюджета. Известный инвестор предрек США очень тяжелую рецессию в ближайшие годы

Ограничение расходов и грядущая рецессия станут новыми проблемами для Лейбористской партии премьер-министра Джасинды Ардерн, тогда как в следующем году состоятся всеобщие выборы.

Экономика будет сокращаться во 2-м, в 3-м и в 4-м кварталах 2023 года. На это указывает новый прогноз Министерства финансов. Резервный банк Новой Зеландии (РБНЗ) настроен еще более пессимистично, чем Минфин.

"Для многих домохозяйств Новой Зеландии 2023 год будет трудным", — сказал министр финансов Грант Робертсон на пресс-конференции. По его словам, возвращение к профициту потребует жестких бюджетных решений. Министерствам будет предписано найти средства в рамках существующих бюджетов на новые инициативы в следующем году, сказал Робертсон.

В мае правительство объявило о масштабных расходах на инфраструктуру, включая новые школы и систему здравоохранения, которая получила финансирование на лекарственные средства и оборудование. Оппозиционные партии подвергали критике расходы лейбористов, так как они способствуют инфляции, которая приблизилась к максимумам за 30 лет.

Робертсон также сказал, что будет необходим жесткий подход к бюджету, если страна намерена понизить инфляцию. Туши свет: Европа заживо хоронит свою энергетику

Тем не менее перспективы бюджета уже улучшаются. Правительство прогнозирует дефицит бюджета в размере 3,63 млрд новозеландских долларов (2,34 млрд долларов США), то есть 0,9% от валового внутреннего продукта, на финансовый год, который завершится в июне 2023 года. В мае ожидалось, что дефицит составит 6,6 млрд новозеландских долларов. В 2023-2024 финансовом году также ожидается дефицит бюджета, но в 2024-2025 финансовом году Минфин прогнозирует переход к профициту.

При старой методике расчетов чистый долг в 2023-2024 финансовом году достигнет пика на уровне 41,8% от ВВП.

Относительно благоприятные перспективы бюджета указывают на некоторое пространство для маневра в плане правительственных расходов, говорят аналитики Westpac.

"Впрочем, в настоящее время правительство держит порох сухим", — добавляют они.

По словам правительства, оно продлит субсидии для транспортного сектора: срок действия сниженного акциза на нефтепродукты должен быть продлен до февраля, а сокращенные вдвое тарифы на проезд в общественном транспорте будут сохраняться до марта.

Минфин полагает, что, несмотря на слабость экономики, инфляция не вернется к целевому диапазону правительства в 1%-3% до декабря 2024 года. В 3-м квартале текущего года потребительские цены выросли на 7,2% по сравнению с тем же периодом предыдущего года