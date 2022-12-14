МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Белоруссии следует начать процесс вступления республики в ШОС, заявил премьер-министр страны Роман Головченко. Лукашенко призвал провести совместный саммит ЕАЭС, ШОС и БРИКС

"В фокусе особого внимания следует держать интеграционную тематику с нашим основным партнером — Россией — и такими интеграционными образованиями, как СНГ, ЕАЭС, ШОС и так далее", — сказал председатель белорусского правительства.

По его словам, Минску необходимо максимально активизировать усилия по вступлению в Шанхайскую организацию сотрудничества, а также отстаивать свои интересы через другие объединения.

Головченко в среду представил МИД страны нового главу ведомства Сергея Алейника.