МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Попытки демократов США изолировать Саудовскую Аравию с треском провалились, пишет обозреватель статьи Le Figaro Рено Жирар. Благодаря энергетическому кризису, Эр-Рияд — снова крупный игрок на международной арене. Пушков назвал единственный шанс Запада сохранить господство

Журналист напомнил, что Саудовская Аравия совсем недавно принимала у себя лидера Китая Си Цзиньпина, а также председательствовала в Совете сотрудничества стран Персидского залива и на арабо-китайском саммите.

"На столь желанном Ближнем Востоке, где экономические интересы и расстановка международных сил имеют большее значение, чем права человека, дело Хашогги, похоже, полностью забыто", — отмечается в материале. Даже Турция, которая пролила свет на это дело, обнародовав свои секретные материалы, теперь говорит, что это дело саудовского правосудия.

Во время своей предвыборной кампании президент США Джо Байден дал обещание никогда не связываться с лидерами Саудовской Аравии. Но сейчас из-за санкций прости России цены на энергоносители взлетели, а в мире есть только один производитель углеводородов, эквивалентный ей, — и это Саудовская Аравия, пишет Жирар. Поэтому Джо Байдену пришлось отправиться на Ближний Восток.

"Эр-Рияд пообещал Байдену увеличить добычу нефти, но в итоге сделал это лишь номинально. Тем самым он показал, что не собирается слушаться "своего великого американского защитника", — добавил обозреватель.



Le Figaro отмечает, что, оказав Си Цзиньпину прием, достойный американского президента, саудовский наследный принц Мухаммед бен Салман таким образом ясно дал понять, что у него есть запасной план на случай, если США снова попытаются его изолировать. Он также хотел показать, что строит независимую внешнюю политику. Государства Персидского залива не собираются втягиваться в конфликт вокруг Украины, пишет автор статьи. Они показали, что могут вести диалог с Китаем без какого-либо американского посредничества. То, что в следующем году они организуют прямую встречу со странами АСЕАН, означает, что эти страны решили самоутвердиться.



По мнению Жирара, разумеется, вряд ли неевропейские страны совсем отвергнут Америку, ведь ее мягкая сила остается важной. Однако следовать напрямую за ней они больше не будут. Такое же отношение можно встретить и у других региональных держав, таких как Бразилия или ЮАР: они просто не видят смысла принимать чью-либо сторону в нынешнем конфликте вокруг Украины.



"Никто больше не собирается слепо действовать по указке США, страны мира выбирают свои интересы", — резюмировал обозреватель.