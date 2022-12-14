МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Объем промышленного производства в еврозоне в октябре вырос на 3,4% в годовом выражении, а за месяц — снизился на 2%, сообщило европейское статистическое агентство Евростат. Туши свет: Европа заживо хоронит свою энергетику

Годовой показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом DailyFx, в месячном выражении ожидалось снижение на 1,5%.

В ЕС объем промышленного производства в октябре увеличился на 3,7% в годовом выражении, а в месячном снизился на 1,9%.

При этом производство товаров длительного пользования — в месячном выражении — в еврозоне снизилось на 1,9%, в ЕС — на 1,5%. Объем производства товаров краткосрочного потребления в еврозоне увеличился на 0,3%, в ЕС — на 0,2%.

Производство в топливно-энергетическом секторе в еврозоне в октябре снизилось на 3,9% в месячном исчислении, а в ЕС — на 3,5%. Объем производства промежуточных товаров в еврозоне сократился на 1,3%, в ЕС — на 1,2%.

Самый значительный рост промышленности в октябре к сентябрю был отмечен в Словакии (+1,3%), Литве (+1,1%) и Греции (+0,5%). Наибольшее снижение в месячном выражении зафиксировано в Ирландии (-10,7%), Люксембурге (-4,4%) и Чехии (-3,7%).