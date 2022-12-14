МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Россия побеждает Запад в экономической войне, и это приводит противника в ужас, пишет обозреватель издания 19FortyFive Роберт Фарли. "Остановите этих безумцев". Французы в ужасе от действий Макрона

В материале отмечается, что Москве удалось разрушить финансовую кампанию, которую развязали против нее США и их союзники.

"Россия продолжила поставлять свои энергоресурсы некоторым потребителям (даже в Европе) и нашла новых, а рост цен смог отчасти компенсировать спад экспорта", — отмечает Фарли.

Журналист подчеркнул, что никакие антироссийские санкции не пошатнули курс рубля, а что же касается инфляции, то она значительно снизилась с начала спецоперации.

"Рубль не рухнул. Действительно, он остается сильным по отношению к большинству иностранных валют. При этом инфляция в России существенно ниже, чем в некоторых западных странах", — резюмировал Фарли.

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию после начала специальной военной операции. Это привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и Соединенных Штатах. Владимир Путин назвал политику сдерживания и ослабления Москвы долгосрочной стратегией западных стран. По его словам, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Глава государства отметил, что основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.