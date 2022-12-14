МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Прежде чем подавать иск в ВТО в связи с запретом на транзит из Калининграда через Литву, необходимо проработать этот вопрос с юристами, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Литва ужесточила выдачу транзитных документов для калининградцев

Ранее глава Калининградской области Антон Алиханов сообщил РИА Новости, что региональные власти собираются подать жалобу в ВТО в связи с убытками, понесенными из-за ограничений на транзит со стороны Вильнюса.

Отвечая на вопрос журналистов о том, поддержит ли Кремль такие меры, Песков призвал сперва тщательно взвесить этот вопрос, проработать его с юристами и "правовиками". По его словам, это позволит "лучшим образом" спланировать дальнейшие действия.

Кроме того, Песков подчеркнул, что российские власти всегда будет поддерживать регионы.

Литва 18 июня 2022 года запретила осуществлять через свою территорию из Калининградской области в Россию транзит товаров, попавших под действие европейских санкций. Ограничение затронуло строительные материалы, удобрения и некоторые виды продовольствия.

Впоследствии ЕК разъяснила, что под полный запрет попадает только транзит автотранспортом, а провоз грузов по железной дороге может продолжаться при должном контроле и соблюдении квот.