БРЮССЕЛЬ, 14 дек — ПРАЙМ. Евросоюз предлагает пакет инвестиций для стран АСЕАН на сумму 10 миллиардов евро до 2027 года, сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите ЕС-АСЕАН в Брюсселе. ЕС пока не согласовал механизм ограничения скачков цен на газ

"ЕС предлагает инвестиционный пакет для АСЕАН (страны Юго-Восточной Азии — ред.) на сумму 10 миллиардов евро до 2027 года", сообщила она.

"Если мы хотим связать наши зоны роста, нам нужно модернизировать наши экономики, чистую энергетику, цифровую инфраструктуру", — пояснила фон дер Ляйен.

По ее словам, ЕС хотел бы иметь больше торговых соглашений с государствами Юго-Восточной Азии. Ключевыми направлениями сотрудничества могли бы стать энеропереход, климат и дополнительные инвестиции, в том числе в инфраструктуру и человеческий капитал.

Фон дер Ляйен предложила в перспективе создать торговое соглашение между двумя объединениями — Евросоюзом и АСЕАН.