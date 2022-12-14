Евросоюз предложил АСЕАН пакет инвестиций на десять миллиардов евро
Евросоюз предложил странам АСЕАН пакет инвестиций на десять миллиардов евро до 2027 года
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БРЮССЕЛЬ, 14 дек — ПРАЙМ. Евросоюз предлагает пакет инвестиций для стран АСЕАН на сумму 10 миллиардов евро до 2027 года, сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите ЕС-АСЕАН в Брюсселе.
"ЕС предлагает инвестиционный пакет для АСЕАН (страны Юго-Восточной Азии — ред.) на сумму 10 миллиардов евро до 2027 года", сообщила она.
"Если мы хотим связать наши зоны роста, нам нужно модернизировать наши экономики, чистую энергетику, цифровую инфраструктуру", — пояснила фон дер Ляйен.
По ее словам, ЕС хотел бы иметь больше торговых соглашений с государствами Юго-Восточной Азии. Ключевыми направлениями сотрудничества могли бы стать энеропереход, климат и дополнительные инвестиции, в том числе в инфраструктуру и человеческий капитал.
Фон дер Ляйен предложила в перспективе создать торговое соглашение между двумя объединениями — Евросоюзом и АСЕАН.
https://1prime.ru/world/20221214/839171310.html
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