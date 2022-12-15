МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Продолжение помощи Украине, ситуация в энергетическом секторе, а также планы на 2023 год обсудят на последнем в уходящем году саммите в Брюсселе лидеры европейских стран. Лукашенко призвал провести совместный саммит ЕАЭС, ШОС и БРИКС

"Украина, как обычно, находится в центре нашего внимания… Миллионы гражданского населения лишены электричества, отопления и водопроводной воды. Ситуация усугубляется начавшимися снегопадами и минусовыми температурами. Это требует реакции с нашей стороны, в том числе в вопросе подготовки к предоставлению гуманитарной помощи", — написал глава Европейского совета Шарль Мишель в пригласительном письме главам государств и правительств стран ЕС.

Ранее в Евросоюзе на разных уровнях уже озвучивались инициативы по поставкам на Украину электрогенераторов, промышленных трансформаторов, снабжение непосредственно электроэнергией и даже направление в эту страну миллионов энергосберегающих ламп.

Кроме того, лидеры Евросоюза обсудят вопросы финансирования Украины в 2023 году, предоставление ей военной помощи. "Помимо самых насущных потребностей этой страны, необходим разговор о том, как гарантировать непрерывность нашей военной и финансовой поддержки", — говорится в послании Мишеля.

Ранее на министерском уровне, несмотря на разногласия, было достигнуто соглашение о финансировании Украины в 2023 году на уровне 18 миллиардов евро. Ожидается, что решение будет утверждено политически на высшем уровне. Кроме того, в минувший понедельник министры иностранных дел стран Евросоюза договорились о выделении на 2023 год еще двух миллиардов евро для финансирования так называемого Фонда мира, который в значительной степени покрывает расходы государств ЕС на военные поставки Украине.

Мишель также призывает глав государств и правительств ЕС обсудить ситуацию в энергетическом секторе, который вызывает наибольшее беспокойство жителей Евросоюза из-за небывалого роста цен на энергоносители. "Обеспечить поставки, снизить цены для граждан и компаний — это наш приоритет. В этой связи мы обсудим достигнутый прогресс и сформируем дополнительные ориентиры", — говорится в письме.

По словам Мишеля, лидеры ЕС также обсудят реформу рынка электроэнергии в Евросоюзе, которая запланирована на будущий год.

Незапланированной, но очевидной темой дискуссий лидеров ЕС станет коррупционный скандал, разразившийся на прошлой неделе. "Я ожидаю, что лидеры обсудят эту тему, тем более, что саммит начинается с переговоров с главой Европарламента. Она уже сделала сильное заявление по этой теме", — сказал журналистам европейский представитель, комментируя повестку.

Власти Бельгии, где располагается Европейский парламент, на прошлой неделе провели несколько задержаний и обысков в Брюсселе из-за расследования подозрений в коррупции, которые связывают с проведением чемпионата мира по футболу в Катаре. Была, в частности, задержана заместитель председателя Европарламента греческий политик Ева Кайли и ее партнер, по месту жительства сотрудника ЕП проведен обыск. На этой неделе стало известно, что бельгийские стражи порядка в рамках расследования изъяли более 1,5 миллиона евро наличными и ценные подарки. Кайли была исключена из своей политической партии на родине, а также лишилась должности в Европарламенте. При этом она категорически отрицает свою вину и какую-либо причастность к скандалу.