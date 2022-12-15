МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Медбратья и медсестры в Англии, Северной Ирландии и Уэльсе выйдут в четверг на протесты с требованием повысить заработную плату на фоне рекордного роста стоимости жизни, это станет первой забастовкой за 106-летнюю историю профсоюза Королевского колледжа сестринского дела (RCN), представляющего интересы сотрудников медучреждений. Байден призвал Конгресс США предотвратить забастовку железнодорожников

Работники требуют увеличения заработной платы по меньшей мере на 17%, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак назвал "неподъёмным" на фоне сложной экономической ситуации в стране.

Акции протеста пройдут не только 15 декабря, но и на следующей неделе 20 декабря. При этом забастовки не будут проводится в Шотландии, поскольку местное правительство пошло навстречу профсоюзу и вернулось за стол переговоров. Согласно анализу, проведенному газетой Times, около 100 тысяч медсестер и медбратьев выйдут на пикеты в стране, что может привести к отмене операций и приемов у врачей для 140 тысяч пациентов.

Забастовка медработников ещё сильнее усугубит ситуацию в британских больницах. Система здравоохранения Великобритании (NHS) уже много месяцев страдает от острой нехватки медицинских работников. Все больше людей уходят из профессии на фоне чрезмерной нагрузки, роста цен и неспособности позволить себе получить более высокую квалификацию. Согласно опубликованному в июле отчету Комитета по здравоохранению и социальной помощи, в Великобритании наблюдается нехватка медперсонала во всех областях здравоохранения, больницам не хватает 12 тысяч докторов и более 50 тысяч медсестер и акушеров. По данным NHS, нехватка медперсонала стала одной из основных причин, по которой число отмененных операций в 2021-2022 году удвоилось по сравнению с допандемийным периодом.

Кроме того, сразу после протестов медбратьев и медсестер начнётся забастовка более 10 тысяч работников скорой помощи в Англии и Уэльсе, которые выйдут на пикеты 21 и 28 декабря. Телеканал Sky News сообщил, что в связи с этим правительство Великобритании официально запросило помощь военнослужащих: 600 военных будут задействованы в роли водителей машин скорой помощи, и ещё 150 будут привлечены для поддержки.

В Великобритании наблюдается волна забастовок на фоне рекордной инфляции в стране. На протесты выходят сотрудники железнодорожных компаний, адвокаты, сотрудники аэропортов, почтальоны и работники других сфер.

После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.

Банк Англии повысил базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов — до 3% с 2,25%. Регулятор также сообщил, что экономика Британии вошла в рецессию, которая, как ожидается, продлится весь 2023 и первую половину 2024 года. Годовая инфляция в Великобритании по итогам ноября составила 10,7%.