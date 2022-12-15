Экс-глава ЦРУ раскрыл цели вмешательства США в конфликт на Украине
Экс-глава ЦРУ Петреус: США вмешиваются в украинский конфликт для закрепления статуса сверхдержавы
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Соединенные Штаты участвуют в конфликте на Украине, чтобы закрепить за собой статус "ведущей сверхдержавы мира", заявил в беседе с каналом Fox News экс-глава ЦРУ генерал Дэвид Петреус.
Он отметил, что желание США быть лидером мира особенно актуально в повестке украинского конфликта.
Петреус подчеркнул, что "поддержка Украины крайне важна, особенно после вывода наших войск из Афганистана, чтобы показать, что Штаты могут и будут главенствовать в мире и что у них есть желание это сделать".
Выступая на форуме Aspen Security в Вашингтоне, экс-глава разведки сообщил, что, кроме усиления поддержки Украины, приоритетом Соединенных Штатов является укрепление "основной силы" американской армии и решение конфликта с Китаем.
https://1prime.ru/world/20221215/839175894.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.