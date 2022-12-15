МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Палата представителей США утвердила временный федеральный бюджет на неделю. Палата представителей США приняла оборонный бюджет на 2023 год

Законопроект набрал необходимые 218 голосов и поступает на рассмотрение в сенат.

Документ обеспечит финансирование правительства с 16 по 23 декабря, позволит избежать "шатдауна" и даст время законодателям на согласование полноценного бюджета на 2023 год.