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Палата представителей США утвердила временный федеральный бюджет на неделю
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Палата представителей США утвердила временный федеральный бюджет на неделю. Законопроект набрал необходимые 218 голосов и поступает на рассмотрение в сенат. Документ обеспечит... ПРАЙМ, 15.12.2022
новости, экономика, мировая экономика, сша, палата представителей, конгресс сша, бюджет
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Палата представителей США утвердила временный федеральный бюджет на неделю.
Законопроект набрал необходимые 218 голосов и поступает на рассмотрение в сенат.
Документ обеспечит финансирование правительства с 16 по 23 декабря, позволит избежать "шатдауна" и даст время законодателям на согласование полноценного бюджета на 2023 год.