МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Рецессия в экономике Германии начнется уже зимой 2022-2023 годов, но она будет не настолько разрушительной, как ожидалось ранее, следует из свежего прогноза мюнхенского Института экономических исследований. Об этом пишут "Ведомости". Новая Зеландия прогнозирует рецессию в следующем году

По расчетам мюнхенского института, к концу 2022 года динамика немецкого ВВП войдет в отрицательную зону, и спад продлится два квартала подряд. Согласно прогнозу, за октябрь-декабрь текущего года экономика Германии потеряет 0,3% ВВП квартал к кварталу, а за январь — март 2023-го — на 0,4%. Но по итогам 2022 года все-таки ожидается рост немецкого ВВП на 1,8%.

В будущем году, как предсказывают исследователи института, в стране будет зафиксирован спад — на уровне около 0,1% ВВП. При этом инфляция, по их мнению, замедлится с 7,8% в 2022 году до 6,4% в 2023-м.