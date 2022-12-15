Во Франции "похвалили" лидеров Евросоюза за то, что привели Европу к упадку
Французский политик Филиппо: лидеры ЕС привели Евросоюз к упадку, а экономика России процветает
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МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Лидеры Евросоюза привели Европу к упадку, в то время как российская экономика процветает, написал в своем Twitter-аккаунте французский политик Флориан Филиппо. Об этом сообщает РИА Новости.
"Профицит российского бюджета увеличился в четыре раза в ноябре! Тем временем наши дефициты стремительно растут, мы перестали отапливать школы и больницы, мы планируем использовать свечи!", — констатировал Филиппо.
Вместе с тем он отметил, что заводы Европы постепенно перебираются в Соединенные Штаты, поскольку сегодня там обеспечены более благоприятные экономические условия.
"Урсула, Макрон и Ле Мэр отлично справляются со своей задачей!" — с иронией резюмировал политик.
https://1prime.ru/world/20221215/839177423.html
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