МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Лидеры Евросоюза привели Европу к упадку, в то время как российская экономика процветает, написал в своем Twitter-аккаунте французский политик Флориан Филиппо. Об этом сообщает РИА Новости. В Еврокомиссии заявили о серьезном снижении спроса ЕС на газ

"Профицит российского бюджета увеличился в четыре раза в ноябре! Тем временем наши дефициты стремительно растут, мы перестали отапливать школы и больницы, мы планируем использовать свечи!", — констатировал Филиппо.

Вместе с тем он отметил, что заводы Европы постепенно перебираются в Соединенные Штаты, поскольку сегодня там обеспечены более благоприятные экономические условия.

"Урсула, Макрон и Ле Мэр отлично справляются со своей задачей!" — с иронией резюмировал политик.