МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Объем производства крупных промышленных предприятий в Китае по итогам 11 месяцев 2022 года вырос на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют обнародованные в четверг данные государственного статистического бюро КНР. Китай запретил ввоз некоторых тайваньских продуктов

Объем производства в добывающей промышленности в январе-ноябре вырос на 7,6% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, в обрабатывающей – на 3,3%, производство и поставки электроэнергии, тепловой энергии, газа и воды выросли на 4,8%. Объем высокотехнологичного производства увеличился на 8%.

Отдельно в ноябре 2022 года показатель вырос на 2,2% в годовом выражении и упал на 0,31% по сравнению с предыдущим месяцем. Объем производства в добывающей промышленности в ноябре вырос на 5,9% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, в обрабатывающей – на 2%, производство и поставки электроэнергии, тепловой энергии, газа и воды сократились на 1,5%.

Отмечается, что производство автомобилей на новых источниках энергии в ноябре выросло на 60,5%, а за январь-ноябрь – на 100,5%, производство промышленных роботов в ноябре выросло на 0,3%, но по итогам 10 месяцев года сократилось на 2,6%.

Также сообщается, что Китай за 11 месяцев 2022 года нарастил добычу нефти на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, природного газа — на 6,4%.

Китай за 11 месяцев 2022 года добыл 187,77 миллиона тонн нефти, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года рост составил 3%. Объем переработки нефти за январь-ноябрь достиг уровня в 615,99 миллиона тонн, снижение показателя в годовом выражении составило 3,9%.

Отдельно в ноябре 2022 года объем добычи нефти в КНР достиг 16,78 миллиона тонн (рост в годовом выражении на 2,9%), среднесуточный объем добычи в прошлом месяце — 559 тысяч тонн, объем переработки в ноябре остановился на отметке в 59,61 миллиона тонн (рост в годовом выражении на 0,3%).

Добыча природного газа в Китае за 11 месяцев 2022 года составила 197,4 миллиарда кубометров, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — 6,4%. Отдельно в ноябре 2022 года добыча газа в Китае составила 18,9 миллиарда кубометров, увеличившись в годовом выражении на 8,6%, рост по сравнению с октябрем этого года составил 3,7 процентных пункта.

Вместе с тем выросло производство угля. Так, за январь-ноябрь текущего года рост показателя составил 9,7%, объем производства достиг отметки в 4,09 миллиарда тонн. Отдельно в ноябре на китайских шахтах добыли 390 миллионов тон угля, рост по сравнению с ноябрем 2021 года составил 3,1%. Среднесуточный объем добычи угля в ноябре составил 13,04 миллиона тонн.