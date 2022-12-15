МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. С визитом председателя КНР Си Цзиньпиня и сопровождающей его делегации в Саудовскую Аравию, в отношениях Эр-Рияда и Пекина открылись новые стратегические горизонты, и это очень беспокоит Вашингтон, пишет обозреватель издания Al Hadath д-р Маджид ас-Самураи Канун. "Запасной план". Названы страны, которые не будут "плясать под дудку" США

Он отметил, что последние события оставили глубокую брешь в саудовско-американских отношениях. Например, ОПЕК+ отказалась подчиняться требованию Вашингтона увеличить добычу нефти, а амбициозный наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман взял курс на проведение независимой политики и начал развивать отношения с другими странами. Об этом говорит визит председателя КНР в Эр-Рияд и проведение трех конференций, на которых Си Цзиньпин и сопровождающая его делегация обсудили с представителями стран Персидского залива и других арабских государств общие арабо-китайские интересы.

Вашингтон пытался смягчить последствия этого визита неубедительными дипломатическими заявлениями. В США заявили, что вовсе не удивлены визиту председателя КНР в Саудовскую Аравию, поскольку Пекин активно "работает над усилением своего влияния на Ближнем Востоке".

"Мы не забываем о том, что Китай пытается усилить свое влияние в мире. Ближний Восток, безусловно, является одним из тех регионов, где он хочет углубить уровень своего влияния", — признал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Как и американские политики, он призывает справляться с политическими потрясениями старыми методами, забывая, что ситуация в Саудовской Аравии и на Ближнем Востоке в целом сегодня совсем другая. "Остановите этих безумцев". Французы в ужасе от действий Макрона

В материале отмечается, что визит Си Цзиньпиня в Эр-Рияд совсем не похож на визиты Дональда Трампа, имевшие целью финансовое вымогательство, или нынешнего президента США Джо Байдена, питавшего иллюзию, что он сможет заставить Саудовскую Аравию подчиниться Вашингтону, разыграв карту "прав человека". Да, так было в прошлом, но сейчас Пекин — крупнейший торговый партнер Эр-Рияда.

"Арабо-американские отношения превратились в зависимость в годы "холодной войны". Вашингтон постоянно шантажировал арабов и много раз подводил их. Так возникла вера в то, что Китай поддерживает арабские страны без каких-либо условий", — отмечает ас-Самураи.

Резкий подъем Китая беспокоит Вашингтон. Речь идет не о военной мощи, а о торговых отношениях Пекина с другими странами. Появилось поколение китайских лидеров, проявляющих большую гибкость и проникающих в недра нового развивающегося мира, особенно на Ближний Восток и, в частности, в Ирак.

По мнению журналиста, недальновидная политика администрации Обамы, а затем и Байдена помешала разглядеть реальные американские национальные интересы. Они толкнули Ирак в объятья Китая, ускорив подписание китайско-иракского соглашения "нефть в обмен на восстановление".

"Однако самым опасным является сближение Китая с Саудовской Аравией. СМИ говорят о наличии общих торговых интересов, а не о создании альянса против Соединенных Штатов, но нельзя отрицать, что это важное стратегическое событие, которое поставило Вашингтон перед трудной дилеммой. Теперь он пожинает плоды собственной политики в отношении Эр-Рияда и региона в целом", — предупреждает журналист Al Hadath.

Несмотря на отсутствие провокационных формулировок в совместном китайско-арабо-саудовском заявлении, есть признаки формирования общих стратегических устремлений, не совместимых с внешнеполитическим курсом Вашингтона. В частности, арабы заявили, что поддерживают позицию Китая в вопросе принадлежности Тайваня, а это, в свою очередь, является политическим ударом по Вашингтону.

"Саудовско-арабо-китайские отношения выходят на новый уровень после визита председателя КНР Си Цзиньпиня, который постарался избежать провокационных формулировок, сделав заявление о расширении торгового партнерства со странами Персидского залива. Так же поступили и представители Саудовской Аравии.

Нынешние реалии говорят о том, что Пекин начинает постепенно "душить" Вашингтон на Ближнем Востоке, резюмирует журналист.