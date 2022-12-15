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Аналитики улучшили прогнозы по росту немецкой экономики
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В четверг институт IfW повысил прогноз роста экономики Германии на 2023 год, учтя существенное снижение цен на газ и электроэнергию. Согласно новому прогнозу, в следующем году... ПРАЙМ, 15.12.2022
экономика, мировая экономика, новости, германия, экономический рост, цены на газ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. В четверг институт IfW повысил прогноз роста экономики Германии на 2023 год, учтя существенное снижение цен на газ и электроэнергию.
Согласно новому прогнозу, в следующем году экономика Германии немного вырастет, а не сократится, как предполагалось раньше.
По новому прогнозу, в 2023 году ВВП Германии вырастет на 0,3%, тогда как осенью IfW прогнозировал его сокращение на 0,7%. В 2024 году прогнозируется рост на 1,3%.
Институт понизил прогноз инфляции в Германии в 2023 году до 5,4% с 8,7%.