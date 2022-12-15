МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. В четверг институт IfW повысил прогноз роста экономики Германии на 2023 год, учтя существенное снижение цен на газ и электроэнергию. Жители Германии стали приезжать в Калининград на зимовку

Согласно новому прогнозу, в следующем году экономика Германии немного вырастет, а не сократится, как предполагалось раньше.

По новому прогнозу, в 2023 году ВВП Германии вырастет на 0,3%, тогда как осенью IfW прогнозировал его сокращение на 0,7%. В 2024 году прогнозируется рост на 1,3%.

Институт понизил прогноз инфляции в Германии в 2023 году до 5,4% с 8,7%.