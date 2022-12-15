БРЮССЕЛЬ, 15 дек — ПРАЙМ. Евросоюз сосредоточился на поиске денег для ограничения цен на газ, рассказал польский премьер Матеуш Моравецкий. СМИ: Испания хочет повлиять на Германию в вопросе "потолка" цен на газ

По его словам, обсуждение этой инициативы затянулось именно потому, что у ЕС нет средств для ее реализации.

"Нужно откуда-то взять средства, которые смягчат высокие цены", — пояснил Моравецкий перед заседанием Европейского совета.

Премьер предположил, что источником финансирования могли бы стать деньги, конфискованные у российских компаний. На данный момент их сумма составляет до 350-400 миллиардов долларов.

"Нужно залезть в эти очень глубокие кошельки российских олигархов", — заявил Моравецкий. В Венгрии рассказали о влиянии лимита цен на газ на контракт с "Газпромом"

Еврокомиссия в ноябре предложила запустить временный механизм, который позволит снизить волатильность газового рынка и сдержать цены на топливо. Предполагается, что сделки по фьючерсам на газ не будут происходить, если цена превышает 275 евро за МВт.ч. (или около 2800 евро за тысячу кубометров).

Данная инициатива обсуждалась профильными министрами ЕС уже дважды, однако им так и не удалось достигнуть консенсуса.

Ассоциация европейских энергобирж Europex предупреждала, ограничение цен может создать серьезные риски для финансовой стабильности и понизить прозрачность сделок.