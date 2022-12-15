Путин раскрыл объемы экспорта российского зерна в нуждающиеся страны
Путин заявил, что Россия экспортировала 22 миллиона тонн зерна за пять месяцев
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Только за последние пять месяцев РФ экспортировала около 22 миллионов тонн зерна, преимущественно в страны Азии и Африки, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Только за последние пять месяцев Россия экспортировала около 22 миллионов тон зерна в преимущественно страны Азии и Африки. До конца текущего года готова поставить еще четыре-пять миллионов тонн зерна", — сказал Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
Российский лидер добивил, что к концу нынешнего сельскохозяйственного сезона страна с учетом рекордного урожая может довести общий объем поставок зерна на экспорт до 50 миллионов тонн.
"К концу сельскохозяйственного года, то есть 30 июня 2023-го, с учетом рекордного урожая (а у нас рекордный урожай, хочу еще раз поздравить селян с этим) сможем довести общий объем поставок на экспорт до 50 миллионов тонн", — сказал глава государства.
https://1prime.ru/world/20221215/839186977.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.