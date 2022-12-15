МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Только за последние пять месяцев РФ экспортировала около 22 миллионов тонн зерна, преимущественно в страны Азии и Африки, заявил президент РФ Владимир Путин. Минсельхоз сможет увеличить квоту на экспорт российского зерна

"Только за последние пять месяцев Россия экспортировала около 22 миллионов тон зерна в преимущественно страны Азии и Африки. До конца текущего года готова поставить еще четыре-пять миллионов тонн зерна", — сказал Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Российский лидер добивил, что к концу нынешнего сельскохозяйственного сезона страна с учетом рекордного урожая может довести общий объем поставок зерна на экспорт до 50 миллионов тонн.

"К концу сельскохозяйственного года, то есть 30 июня 2023-го, с учетом рекордного урожая (а у нас рекордный урожай, хочу еще раз поздравить селян с этим) сможем довести общий объем поставок на экспорт до 50 миллионов тонн", — сказал глава государства.