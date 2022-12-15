МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Замгенсека ООН Мартин Гриффитс считает, что продуктовая сделка вряд ли будет расширена на большее число украинских портов в скором времени. Путин и Эрдоган отметили важность комплексного подхода к "зерновой сделке"

"Я думаю, что было бы здорово, если бы можно было ее расширить. Чем больше зерна поступает в мир, тем лучше, с нашей точки зрения, с точки зрения мира. Но я не думаю, что это возможно в ближайшее время", — заявил замгенсека в интервью агентству Рейтер.

Ранее Владимир Зеленский предлагал расширить действие "зерновой сделки" на порты Николаевской области.

Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле.

Договор истекал 18 ноября, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату.

Сама сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений — Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.