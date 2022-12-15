МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Замгенсека ООН Мартин Гриффитс заявил, что работа по возобновлению экспорта российских аммиачных удобрений через Украину продолжается. Россия не пойдет на обмены в вопросе возобновления экспорта аммиака

В начале декабря он заявлял, что считает близким заключение договоренности о возобновлении экспорта российских аммиачных удобрений через трубопровод, идущий в Одессу.

"Мы все еще работаем над этим (соглашением по возобновлению экспорта). Я не знаю, когда оно будет принято", — заявил Гриффитс в интервью агентству Рейтер.

Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле.

Договор истекал 18 ноября, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату.

Сама сделка является составной части пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений — Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.