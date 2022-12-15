МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Союз Китая и арабского мира стал "желтой карточкой", которая сигнализирует Вашингтону о необходимости пересмотреть внешнюю политику, пишет обозреватель NoonPost Имад Аннан. СМИ: Пекин "задушил" Вашингтон в Эр-Рияде

Он напомнил, что председатель КНР Си Цзиньпин покинул Эр-Рияд после завершения трехдневного турне, в ходе которого подписал более 35 соглашений о сотрудничестве в различных областях на сумму, превышающую 110 млрд саудовских риалов (29,3 млрд долларов — Прим. ред.). Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад ибн Салман назвал событие "новым историческим этапом в отношениях с Китаем" со всеми вытекающими из этого последствиями.

Эр-Рияд подготовил для китайского лидера программу, аналогичную той, что организовал в середине июля для президента США Джо Байдена. Речь идет о мероприятиях трех уровней: встрече с саудовским руководством, главами стран ССАГПЗ и другими арабскими лидерами. Послание звучало так: "Пекин значит для нас не меньше, чем Вашингтон". Встреча за одним столом арабских лидеров и китайского лидера указывает на большие изменения в регионе и является предвестником смены курса этих стран.

Так чего же хотят от Китая арабы, рассуждает автор статьи. По его мнению, "чествование" Китая арабами не лишено корыстных мотивов — оно преследует вполне конкретные цели и дело вовсе не в попытках наказать американцев.

"Активные шаги по сближению с азиатским драконом обусловлены тем, что он играет уникальную роль в мировой экономике, а потому способен предоставить арабским нефтедобывающим странам новые возможности и столь важные для них технологии. Страны Персидского залива также ищут стратегическую альтернативу США, чей уход из ближневосточного региона с 2008 по 2022 год внес напряженность в их отношения", — объяснил Аннан.

Персидский залив видит в Пекине как лидере восточного лагеря (куда входит Москва) страну, способную компенсировать американское отсутствие, и ему это хорошо известно. Китайцам повезло оказаться в столь благоприятных условиях для осуществления своей мечты об экспансии и выходе из навязанной американцами ситуации. Речь идет об их союзе с Японией, Австралией и Филиппинами. Теперь Пекин может противостоять Вашингтону в их традиционных зонах влияния, особенно на Ближнем Востоке и в регионе Персидского залива, которыми они управляли как своей территорией.

Еще один важный вопрос, который автор затронул в статье — это то, чего же хочет Китай от арабов. Аннан напомнил, что в течение многих лет Пекин сохранял нейтралитет перед лицом поляризации, способной поставить под угрозу его мечту стать крупнейшей экономической державой в мире. Именно поэтому он оставил политику американцам и россиянам, однако в последнее время, видимо, понял, что данная стратегия уже неэффективна. "Кризис эпических масштабов". В Европу возвращается мрачное Средневековье

"Текущие события требуют политического и военного влияния, с помощью которого можно защитить экономические интересы, а потому Пекину было необходимо пересмотреть внешнюю политику и обратить внимание на Ближний Восток. Если раньше приоритетными для него были Восточная Азия и Тихоокеанский регион, то сейчас все большее значение как центр торговли, инвестиций и энергетики обретают Ближний Восток и Персидский залив, в частности. На них приходится 50% китайского импорта нефти", — отметил обозреватель.

Также существует не менее важный аспект, связанный с тайваньским вопросом. Так, правящий режим хочет доказать своему народу, что способен выстоять перед крупными западными державами. Как известно, их нежелание вторгаться на Тайвань связано с американским сдерживанием в ближневосточном регионе, поскольку ожидается, что если такой шаг будет предпринят, американцы примут жесткие меры, например, перекроют все линии поставок нефти с Ближнего Востока в Китай. В таком случае его экономика будет парализована. Понимая это, Пекин решил занять более активную позицию в арабском регионе, желая подготовиться к любым возможным сценариям.

Детали арабо-китайского саммита и призыв к лидерам государств Персидского залива продавать нефть и газ Пекину в юанях, что укрепит его валюту на международном уровне и ослабит доллар, указывает на новую стратегию по мобилизации региона перед Западом. Эр-Рияд уже угрожал ему отказом от использования доллара в торговле нефтью в ответ на американский антимонопольный закон, угрожающий интересам членов Организации стран-экспортеров нефти.

Вне всякого сомнения, Пекин надеется стать альтернативой Соединенным Штатам на Ближнем Востоке, воспользовавшись сокращением их присутствия и событиями в мире, изменившими карту альянсов не в пользу американцев. Но на вопрос, обладает ли он необходимыми для этого ресурсами и рычагами, пока сложно дать однозначный ответ, резюмировал журналист.

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