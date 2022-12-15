МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. В Продовольственной сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) надеются на сохранение темпов снижения цен на продовольственную продукцию, заявил РИА Новости заместитель директора отделения ФАО для связи с РФ Агаси Арутюнян. В ФАО заявили о расширении "зоны голода" в мире

Он отметил, что индекс продовольственных цен ФАО в ноябре изменился незначительно по отношению к октябрю.

"И даже по отношению к индексу прошлого года. В этом смысле это достаточно хорошая новость, потому что в начале года были огромные скачки, особенно в марте-апреле. Последние месяцы мы наблюдаем темп снижения (цен на продовольствие — ред.), соответственно, мы надеемся, что этот темп будет сохраняться и дальше", — сказал он в комментарии РИА Новости.

Арутюнян подчеркнул, что ФАО приветствует зерновую сделку, и позитивно оценивает тот факт, что сделка существует. По его словам, данная сделка способствует возвращению цен на продовольствие к норме.