ВАШИНГТОН, 15 дек — ПРАЙМ. Вашингтон расширил антироссийские санкции, добавив в черные списки еще девять предприятий, заявил минторг США. США добавят компании Китая и Японии в список экспортного контроля

Ожидается, что соответствующий документ опубликуют в пятницу.

Как отмечается, под ограничения попали компании из перечня "неподтвержденных", поскольку американское Бюро промышленности и безопасности не смогло провести их проверку, процедуру пресекло "иностранное правительство".

В списке значатся в том числе VIP Technology, Академия безопасности бизнеса, "Интерком".