США ввели санкции против девяти российских компаний
Министерство торговли США объявило о введении санкций против девяти российских компаний
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ВАШИНГТОН, 15 дек — ПРАЙМ. Вашингтон расширил антироссийские санкции, добавив в черные списки еще девять предприятий, заявил минторг США.
Ожидается, что соответствующий документ опубликуют в пятницу.
Как отмечается, под ограничения попали компании из перечня "неподтвержденных", поскольку американское Бюро промышленности и безопасности не смогло провести их проверку, процедуру пресекло "иностранное правительство".
В списке значатся в том числе VIP Technology, Академия безопасности бизнеса, "Интерком".
https://1prime.ru/world/20221215/839189741.html
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