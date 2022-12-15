2022-12-15T19:40:17+03:00
2022-12-15T19:40:17+03:00
2022-12-15T19:40:17+03:00
2022
https://1prime.ru/world/20221215/839190966.html
США не намерены препятствовать экспорту важных для рынка российских товаров
Мировая экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
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США НАЦЕЛЕНЫ И ДАЛЕЕ ПОЗВОЛЯТЬ РОССИИ БЕСПРЕПЯТСТВЕННО ЭКСПОРТИРОВАТЬ ТОВАРЫ, ИМЕЮЩИЕ БОЛЬШУЮ ВАЖНОСТЬ ДЛЯ МИРОВОГО РЫНКА — ГОСДЕП Новость дополняется ПРАЙМ, 15.12.2022
экономика, мировая экономика, новости, сша, экспорт, товары
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
США НАЦЕЛЕНЫ И ДАЛЕЕ ПОЗВОЛЯТЬ РОССИИ БЕСПРЕПЯТСТВЕННО ЭКСПОРТИРОВАТЬ ТОВАРЫ, ИМЕЮЩИЕ БОЛЬШУЮ ВАЖНОСТЬ ДЛЯ МИРОВОГО РЫНКА — ГОСДЕП
Новость дополняется