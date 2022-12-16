МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции по итогам европейского саммита подтвердил согласование нового пакета санкций против России и объяснил задержку в достижении договоренности стремлением гарантировать мировую продовольственную безопасность. В Siemens разъяснили санкции Канады против турбин для "Северного потока"

Ранее о достижении договоренности по пакету сообщило представительство председательствующей в Совете ЕС Чехии.

"Мы рады сообщить о достижении соглашения по девятому пакету санкций. Задержка на час-два вызвана тем, что было необходимо удостовериться, что процедура, в том числе в административном плане, полностью выверена… Мы… гарантируем продовольственную безопасность. Придерживаемся обязательства ЕС не подвергать угрозе продовольственную безопасность", — сказал он.

Окончательная техническая процедура оформления санкционного пакета, как ожидается, будет завершена в пятницу, затем санкции должны опубликовать в официальном журнале союза, после чего они вступят в силу.

ЕС усилил санкционное давление на Россию из-за Украины и последовательно ввел в действие уже восемь санкционных пакетов, которые включают как персональные, так и секторальные экономические ограничительные меры. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.